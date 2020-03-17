Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле н.п. Березовое и Орехово – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник два раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении противник обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Березовое, используя станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", - сказано в сводке пресс-службы Минобороны Украины.

Отмечается, что также из запрещенного миномета 82 калибра боевики выпустили 5 мин по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Орехово, что на Луганском направлении.

"По имеющейся информации, боевых потерь в результате обстрела противника нет", - говорится в сообщении.