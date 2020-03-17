В Иране от коронавируса скончались еще 135 человек

Власти Ирана во вторник объявили, что жертвами нового типа коронавируса в стране стали еще 135 человек, сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, в общей сложности от вируса в Иране в общей сложности скончались 988 человек.

На настоящий момент в Иране выявлено 16 тыс. 169 случаев заражения COVID-19.

Накануне президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна преодолела пик коронавируса. По его словам, со вторника сотрудники министерства внутренних дел и министерства здравоохранения будут проверять состояние здоровья граждан на специальных КПП, которые откроются на въездах и выездах из городов.

Иран занимает третье место в мире после Италии и Китая по числу заболевших коронавирусом и по числу умерших от него. СМИ сообщают, что вирусом заразились многие иранские высокопоставленные лица.