Назначенное на 23 марта судебное заседание по МН17 пройдет без публики

Судебное заседание по делу о крушении в небе над Донбассом "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, назначенное на 23 марта, состоится в отсутствие публики, а за ходом слушаний можно будет следить в прямом эфире на сайте суда.

Соответствующая информация обнародована во вторник на сайте, посвященному судебному процессу по делу МН17. "Уголовное дело по MH17 будет продолжаться, как и планировалось, но в адаптированной форме. Родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не могут присутствовать на этом слушании в судебном комплексе Схипхола. Тем не менее, слушания можно смотреть в прямом эфире на веб-сайте www.courtmh17.com", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, суды в Нидерландах закрыты уже с нынешнего вторника, 17 марта, с целью предотвращения распространение коронавируса. "В принципе, дела не будут рассматриваться в суде до 6 апреля, однако ограниченное число дел будет по-прежнему рассматриваться в суде, включая уголовное производство MH17", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что 23 марта в Судебном комплексе Схипхол Окружной суд Гааги вынесет решения по заявлениям и запросам, которые были представлены 9 и 10 марта. После оглашения решений суд, как ожидается, приостановит рассмотрение дела до 10 утра 8 июня.