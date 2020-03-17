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12:48 17.03.2020

Мэрию Запорожья пикетировали торговцы скоропортящимися продуктами с требованием открыть на несколько дней рынки, чтобы распродать товар

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Мэрию Запорожья пикетировали торговцы скоропортящимися продуктами с требованием открыть на несколько дней рынки, чтобы распродать товар

В Запорожье во вторник мэрию пикетировали предприниматели, торгующие, на рынках города скоропортящимися продуктами, с требованием к местным властям дать им возможность реализовать свой товар во время карантина.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", во вторник десятки представителей местного малого бизнеса провели митинг у входа в мэрию Запорожья, протестуя против решения городских властей закрыть в городе продуктовые рынки в рамках карантина, объявленного в областном центре для препятствования распространению нового коронавируса.

Собравшиеся предприниматели заявляли, что несогласованное с запорожскими предпринимателями карантинное закрытие запорожских коммунальных рынков лишил большинство из них средств и угрожает безработицей. Поскольку теперь они не могут реализовать свой скоропортящийся товар.

"Все рынки закрыты на карантин до 3-го числа, товар не пропускают. Людей лишили просто средств существования. При этом в закрытых помещениях продолжают работать супермаркеты. Мы просим дать предпринимателям 3-4 дня, открыв рынки, чтобы была возможность реализовать этот товар и хоть как-то протянуть до начала апреля", – отметила глава Союза предпринимателей "Ника" Лидия Кривенко.

Участники митинга считают решение о закрытии рынков несправедливым, поскольку запорожские супермаркеты продолжают работать во время карантина, являясь при этом закрытым пространством с повышенным риском заражения инфекцией.

Собравшиеся безуспешно попытались ворваться в мэрию, чтобы поговорить с городским головой. Однако их не впустила охрана. В результате, на переговоры с городской властью митингующие отправили инициативную группу.

Теги: #карантин #пикет #коронавирус #запорожье
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