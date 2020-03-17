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12:34 17.03.2020

Минэкономики мониторит наличие товаров первой необходимости в торговых сетях

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Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины мониторит наличие товаров первой необходимости в торговых сетях, сообщил замминистра экономики Тарас Высоцкий.

"Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритетом является обеспечить комфортное течение карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность", - написал Высоцкий в Facebook во вторник.

Так, министерство мониторит наличие следующих товаров: мука пшеничная высшего сорта, хлеб пшеничный первого и высшего сортов, хлеб ржано-пшеничный, макаронные изделия, гречневые крупы, рис, говядина первой категории, свинина, сало, птица, колбаса вареная первого сорта, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, сыр мягкий, масло, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное, картофель и соль.

Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", которым в частности предусматривается контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Теги: #коронавирус #товары #минэкономики
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