Во Львовской инфекционной больнице 14 человек проверяют на коронавирус

Во Львовской инфекционной больнице 14 человек проверяют на заражение коронавирусом, рассказала во время внеочередной сессии Львовского горсовета заместительница городского головы по вопросам гуманитарной политики Галина Слична.

"Госпитализированы 14 человек, среди них двое детей. У всех эпиданамнез. Пятеро – жители Львова", – сказала Слична.

По ее словам, в понедельник двоим пациентам, болеющим более пяти дней, провели экспресс-тесты и антитела по результатам тестов не обнаружены.

Как сообщалось, по состоянию на 16 марта во Львовской областной инфекционной больнице находились 8 больных с подозрением на коронавирус.