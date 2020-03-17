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11:46 17.03.2020

В Германии повысили уровень угрозы коронавируса

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Институт Роберта Коха повышает уровень угрозы для здоровья в ФРГ до "высокого", сообщил во вторник глава исследовательского учреждения Лотар Вилер.

"С сегодняшнего дня мы будем оценивать угрозу для здоровья в Германии как высокую", - сказал Вилер журналистам в Берлине.

Накануне правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Будут закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.

Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.

По словам Вилера, это необходимые меры для того, чтобы затормозить распространение вируса и избежать колоссальной нагрузки на клиники.

"Без этих мер у нас будут миллионы заболевших", - сказал он.

Теги: #коронавирус #германия
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