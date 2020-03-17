Харьковское метро приостанавливает свою работу до 3 апреля

Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.

"Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 17 марта", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В информации отмечается, что наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.