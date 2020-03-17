Лиц, контактировавших с двумя инфицированными коронавирусом жителями Киева, обследуют столичные врачи – Кличко

Лица, которые контактировали с инфицированными коронавирусом Covid-19 жителями Киева, обследуются столичными врачами, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из больных - молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса в Житомирской области. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", - написал Кличко на странице в Фейсбуке.

Мэр столицы отметил, что лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины сообщило о двух подтвержденных случаях коронавируса в Киеве.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник вечером.

В ведомстве также заявили, что на данный момент в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).