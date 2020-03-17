Более 200 украинцев вернулись в Украину из Египта и более 100 - из Грузии - замглавы МИД Божок

В Украину вернулись более 200 украинцев из Египта и более 100 граждан - из Грузии, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев. Спасибо Министерству инфраструктуры и Государственной пограничной службе Украины за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество", - написал он на странице в Twitter во вторник.