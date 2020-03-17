Полиция будет контролировать общественный транспорт в рамках мероприятий против коронавируса - Геращенко

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение вируса и сотрудники полиции возьмут на контроль выполнение одобренных ограничений, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Самое главное - это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию", - цитирует пресс-служба МВД Геращенко, выступившего в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.