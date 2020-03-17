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10:16 17.03.2020

Турция приостановила авиасообщение с 20 странами в связи с коронавирусом

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Власти Турции приостановили авиасообщение с Египтом, ОАЭ, Саудовской Аравией и еще тремя европейскими государствами, сообщается в фейсбуке посольства РФ в Анкаре.

"В целях предотвращения распространения COVID-19 властями Турции c 8:00 17 марта приостанавливаются авиарейсы еще с шестью странами: Великобританией, Египтом, Ирландией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Швейцарией", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уточнили, что на сегодняшний день авиасообщение Турции приостановлено уже с 20 странами - это Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Египет, Ирак, Иран, Ирландия, Испания, Италия, КНР, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Республика Корея, Саудовская Аравия, Франция, Швейцария, Швеция.

"Если при приезде в Турцию будет установлено, что вы в течение последних 15 дней до въезда в Турцию посещали эти страны, вы будете направлены в карантин под наблюдение врачей", - подчеркнули в посольстве.

Теги: #коронавирус #турция
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