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10:05 17.03.2020

Госкино изменяет организацию рабочих процессов в связи ситуацией с коронавирусом

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Госкино изменяет организацию рабочих процессов в связи ситуацией с коронавирусом

Государственное агентство Украины по вопросам кино временно изменяет организацию рабочих процессов в связи ситуацией с коронавирусом.

"Учитывая ситуацию с распространением в Украине и мире коронавируса COVID-19 и принятые правительством и местными администрациями мероприятия, Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает о временных изменениях в организации рабочих процессов", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

На время карантин Госкино прекращает: проведение заседаний Совета по государственной поддержке кинематографии, проведение заседаний Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, проведение заседаний общественного совета при ведомстве, проведение заседаний коллегии Агентства и конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", "В" аппарата ведомства и до 3 апреля в помещении Госкино приостанавливается также прием граждан.

"По состоянию на данный момент, объявленный Тринадцатый конкурсный отбор кинопроектов продолжается без изменений, документы в электронном виде принимаются в установленные сроки, до 31 марта 2020 включительно. Поскольку датой получения кинопроекту является дата его поступления именно в электронном виде, бумажная версия документов мы с радостью примем у вас по почте или лично, по истечении указанного срока карантина, в период с 6 по 17 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что Госкино работает в штатном режиме, руководящий состав Агентства будет присутствовать на своих рабочих местах.

Теги: #коронавирус #госкино
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