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10:04 17.03.2020

Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию - Макрон

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Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию - Макрон

 Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник в обращении к народу заявил о введении в стране карантинных мер, аналогичных тем, к которым ранее прибегли власти Италии.

По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.

В связи с этим перенесены местные выборы, намеченные на следующее воскресенье, отметил он.

"Никогда ранее Франция не принимала таких исключительных мер в мирное время", - подчеркнул президент Франции.

Общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во Франции, по данным на вечер понедельника, выросло до 6,633 тыс. человек сообщило специализированное французское агентство Eficiens. Согласно агентству, последняя цифра жертв этого заболевания в стране - 148.

Теги: #коронавирус #франция #макрон
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