Кабмин рекомендовал органам власти и предприятиям обеспечить организацию посменной или дистанционной работы сотрудников

Кабинет министров Украины рекомендовал органам власти и предприятиям обеспечить организацию посменной или дистанционной работы сотрудников.

"Рекомендовать центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям обеспечить организацию посменной работы сотрудников", - говорится в постановлении правительства №215 от 16 марта.

В то же время, отмечается, что при технической возможности рекомендуется обеспечить организацию работы в режиме реального времени через Интернет.