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07:28 17.03.2020

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранения получил военнослужащий ВСУ

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За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранения получил военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 16 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 обстрелов: дважды недалеко от Песок - из минометов калибра 82-мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Славного - из стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от Хутора Вольного - из 82-мм минометов - 3 мины.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Березового - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По информации штаба, за текущие сутки потерь нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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