События

07:01 17.03.2020

Госкино изменяет организацию рабочих процессов в связи ситуацией с коронавирусом

2 мин читать
Госкино изменяет организацию рабочих процессов в связи ситуацией с коронавирусом

Государственное агентство Украины по вопросам кино временно изменяет организацию рабочих процессов в связи ситуацией с коронавирусом.

"Учитывая ситуацию с распространением в Украине и мире коронавируса COVID-19 и принятые правительством и местными администрациями мероприятия, Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщает о временных изменениях в организации рабочих процессов", - говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

В частности, на время карантин Госкино прекращает: проведение заседаний Совета по государственной поддержке кинематографии, проведение заседаний Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов, проведение заседаний общественного совета при ведомстве, проведение заседаний коллегии Агентства и конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей государственной службы категории "Б", "В" аппарата ведомства и до 3 апреля в помещении Госкино приостанавливается также прием граждан.

"По состоянию на данный момент, объявленный Тринадцатый конкурсный отбор кинопроектов продолжается без изменений, документы в электронном виде принимаются в установленные сроки, до 31 марта 2020 включительно. Поскольку датой получения кинопроекту является дата его поступления именно в электронном виде, бумажная версия документов мы с радостью примем у вас по почте или лично, по истечении указанного срока карантина, в период с 6 по 17 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что Госкино работает в штатном режиме, руководящий состав Агентства будет присутствовать на своих рабочих местах.

Теги: #коронавирус #госкино
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:01 17.03.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тыс. человек, число инфицированных - 174,3 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тыс. человек, число инфицированных - 174,3 тыс.

04:31 17.03.2020
"Виртуальный саммит" G20 по COVID-19 пройдет в ближайшие дни

"Виртуальный саммит" G20 по COVID-19 пройдет в ближайшие дни

04:04 17.03.2020
Харьковский международный марафон перенесен с апреля на осень из-за угрозы распространения COVID-19

Харьковский международный марафон перенесен с апреля на осень из-за угрозы распространения COVID-19

02:59 17.03.2020
Власти Грузии пока не видят необходимости объявлять в стране ЧП из-за коронавируса

Власти Грузии пока не видят необходимости объявлять в стране ЧП из-за коронавируса

02:41 17.03.2020
На родину вернулись 46 украинцев-членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess

На родину вернулись 46 украинцев-членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess

02:05 17.03.2020
Гройсман порекомендовал местным властям наполнить резервы бюджетов, позаботиться о медперсонале и больше общаться с людьми для предотвращения распространения коронавируса

Гройсман порекомендовал местным властям наполнить резервы бюджетов, позаботиться о медперсонале и больше общаться с людьми для предотвращения распространения коронавируса

01:36 17.03.2020
В Португалии первый человек скончался от последствий заражения коронавирусом

В Португалии первый человек скончался от последствий заражения коронавирусом

01:25 17.03.2020
Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, пообщаться с детьми, почитать книги, молодежи еще "заняться борьбой с демографическим кризисом"

Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, пообщаться с детьми, почитать книги, молодежи еще "заняться борьбой с демографическим кризисом"

01:08 17.03.2020
15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов – Ляшко

15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов – Ляшко

00:35 17.03.2020
Лидеры G7 назвали коронавирус трагедией, которая несет большие риски для мировой экономики

Лидеры G7 назвали коронавирус трагедией, которая несет большие риски для мировой экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранения получил военнослужащий ВСУ

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тыс. человек, число инфицированных - 174,3 тыс.

С 17 марта в городах Украины закроют метро, с 18 – прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки – Кабмин

СБУ: Информация о ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции это фейк

Зеленский предлагает Раде назначить Венедиктову Генпрокурором

ПОСЛЕДНЕЕ

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям, ранения получил военнослужащий ВСУ

СБУ блокировала схему рейдерского захвата объектов недвижимости в Киеве

С 17 марта в городах Украины закроют метро, с 18 – прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки – Кабмин

СБУ: Информация о ночном распылении над Киевом химических веществ с вертолета для дезинфекции это фейк

Зеленский: крупный бизнес создаст отдельный фонд, нам понадобится на лекарства и другие средства около 12-13 млрд грн

Зеленский: с ритейлерами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период ограничительных мер

Зеленский: крупный бизнес будет организовывать для своих работников свой транспорт

Зеленский о позиции Кернеса: каждый заболевший в Харькове будет его личной ответственностью, а за нарушение закона будет еще и уголовная

С полудня 18 марта в Украине закроется метро, прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

Зеленский о работе транспорта: приоритет - жизни людей, а потом уже работа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА