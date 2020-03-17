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06:08 17.03.2020

СБУ блокировала схему рейдерского захвата объектов недвижимости в Киеве

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СБУ блокировала схему рейдерского захвата объектов недвижимости в Киеве

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность организованной группировки, которая специализировалась на рейдерских захватах объектов недвижимости в столичном регионе

По предварительным данным следствия, группа, в состав которой входило 11 человек, возглавлял представитель коммерческой структуры - уроженец одной из стран Ближнего Востока. "Фигуранты вносили недостоверную информацию в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество для незаконного отчуждения объектов строительства. Для проведения сделки они использовали коррупционные связи в соответствующих государственных учреждениях", – сказано в сообщении на сайте ведомства.

В СБУ проинформировали, что рейдеры разработали и пытались реализовать противоправную схему отчуждения жилого комплекса в одном из районов Киева для последующей продажи квартир.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили поддельные удостоверения сотрудников одного из госучреждений, печати предприятий, вовлеченных в противоправной деятельности и другие материалы с доказательствами проведения сделки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.ч.1,4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов печатей, штампов) УК Украины, организатору рейдерской схемы объявлено о подозрении.

"Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления о подозрении другим участникам группировки. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке", – констатировали в СБУ.

Теги: #киев #рейдеры #сбу
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