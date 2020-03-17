События

04:31 17.03.2020

"Виртуальный саммит" G20 по COVID-19 пройдет в ближайшие дни

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Саудовская Аравия проведет виртуальный саммит "Группы двадцати" по коронавирусу, с соответствующим запросом ранее обратилось правительство Испании, сообщает в понедельник испанская пресса со ссылкой на заявление кабинета министров.

"Премьер-министр (Испании) предложил созвать срочный виртуальный саммит для оценки ситуации и выработки плана действий (в связи с пандемией COVID-19). Наследный принц (Саудовской Аравии) выразил согласие и сообщил, что созовет саммит G20 в ближайшие дни", - говорится в заявлении правительства, которое приводит испанская пресса.

Ранее в понедельник председатель испанского правительства Педро Санчес провел телефонные переговоры с наследным саудовским принцем Мухаммедом бин Салманом, отмечается в сообщениях.

Теги: #коронавирус #мир #саммит
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