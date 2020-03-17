Харьковский международный марафон перенесен с апреля на осень из-за угрозы распространения COVID-19

Харьковский международный марафон, который планировалось провести 12 апреля, перенесен на осень.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на департамент по делам семьи, молодежи и спорта, проведение марафона перенесено из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

"При этом организаторы мероприятия отметили, что вариант отмены мероприятия не рассматривается. Все регистрации участников автоматически переносятся на новую дату", - отмечается в сообщении.

Организаторы также обещают бесплатную замену участника или дистанции в случае необходимости.

Новая дата проведения марафона пока не утверждена, о ней будет объявлено дополнительно.