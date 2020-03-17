На родину вернулись 46 украинцев-членов экипажа с круизного лайнера Diamond Princess

Украинцы – члены экипажа круизного лайнера Grand Princess прошли карантин и вернулись из США, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

"В аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 46 украинцами с круизного лайнера Diamond Princess. Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

В министерстве подчеркнули, что все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и "больше не нуждаются в дополнительных исследованиях".