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02:05 17.03.2020

Гройсман порекомендовал местным властям наполнить резервы бюджетов, позаботиться о медперсонале и больше общаться с людьми для предотвращения распространения коронавируса

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Гройсман порекомендовал местным властям наполнить резервы бюджетов, позаботиться о медперсонале и больше общаться с людьми для предотвращения распространения коронавируса

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к лидерам местного самоуправления с предложением ряда рекомендаций направленных на предотвращение распространения коронавируса.

"Опыт разных стран в противостоянии пандемии показывает, что чем быстрее и решительнее предпринимаются шаги для предотвращения распространения вируса, тем больше шансов уберечь человеческие жизни. Поэтому важно действовать быстро, смело и решительно. Есть рекомендации ВОЗ, МЗ. Не надо ждать дополнительных указаний. Действуйте на опережение", – написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.

Одним из первоочередных шагов Гройсман назвал безотлагательное наполнение резервных фондов местных бюджетов и введения в действие необходимые процедуры для оперативного их использования на первоочередные нужды. "Если это еще не сделано, то это надо сделать уже сегодня-завтра", – подчеркнул он.

Вторым шагом Гройсман считает необходимость "заботы о врачах, медперсонале и всех тех, кто в первой линии борьбы с угрозой".

"В них должно быть не только "оружие", но и средства защиты. Все, что нужно врачу, чтобы лечить и не заболеть самому должно быть обеспечено. Позаботьтесь о дополнительных стимулах для них - и материальных, и моральных", – отметил экс-премьер.

Еще одним важным шагом Гройсман назвал постоянное общение с людьми.

"Максимум информации, убедительные аргументы, живое слово - то, что нужно сегодня людям. Сплоченность в общинах - важно, в частности, чтобы защитить наиболее уязвимых, по данным ученых - людей старшего возраста. Это наши родители, родные, близкие. Позаботьтесь о том, чтобы они лишний раз не шли в магазин, в аптеку или в банк оплатить услугу. Есть те вещи, которые можно сделать совместно с местными предпринимателями - по крайней мере позаботиться о том, чтобы родители, чьи дети на карантине, могли оставаться дома", – отметил он.

"Коллеги, поддерживайте друг друга, делитесь опытом! В такие непростые времена все мы проходим тест на человечность, на способность, на ответственность. Его проходит сегодня и местное самоуправление, ради укрепления которого начиналась децентрализация", – подытожил Гройсман.

Теги: #гройсман #коронавирус #предотвращение #рекомендации
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