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01:25 17.03.2020

Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, пообщаться с детьми, почитать книги, молодежи еще "заняться борьбой с демографическим кризисом"

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Зеленский посоветовал украинцам оставаться дома, пообщаться с детьми, почитать книги, молодежи еще "заняться борьбой с демографическим кризисом"

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса оставаться дома, потратить время на семью, саморазвитие, молодежи еще и "заняться борьбой с демографическим кризисом".

"Я всем советую оставаться дома – это правда. Если вы это можете, каким-то образом оставаться дома – это наилучший выход из этой ситуации, быть дома. Если вы чувствуете, что у вас температура, пожалуйста, звоните срочно врачу. Мы поможем", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Зеленский отметил, что из-за работы и отсутствия времени люди часто не имеют возможности просто пообщаться с детьми, дедушки и бабушки – с внуками. "Будьте дома, читайте книги, смотрите кино", - предложил он.

Президент также пошутил, что "никто не отменял демографический кризис в Украине, борьбой с которым может заняться молодежь. "Я думаю, что пришло время бороться и с этим кризисом", - сказал он.

Теги: #коронавирус #предложение #досуг
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