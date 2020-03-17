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01:08 17.03.2020

15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов – Ляшко

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15 областей Украины обеспечены тест-системами для выявления коронавируса, ожидается еще 1 млн тестов – Ляшко

В 15 областях Украины имеются тесты для выявления коронавируса, в ближайшее время ожидается еще 1 млн тестов, в медучреждениях отменены плановые операции и госпитализации для возможности размещения инфецированных коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"15 областей Украины имеют тесты для выявления коронавируса, еще 1 млн тест-систем поступит в ближайшее время. Также на рынок зашли экспресс-тесты, которые позволяют делать исследования у постели больного", – заявил Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Он также добавил, что сейчас Минздрав готовит приказ, согласно которому все медицинские учреждения должны отменить плановые операции и госпитализации на период обострения ситуации вокруг распространения коронавируса COVID-19.

"Это освобождает кровати в отделениях интенсивной терапии и аппараты вентиляции искусственной вентиляции легких", - сказал Ляшко.

Теги: #коронавирус #готовность #больницы #тесты
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