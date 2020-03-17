Зеленский: с ритейлерами и службами доставки разработана структура для помощи отдельным категориям населения в период ограничительных мер

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработке вместе с известными ритейлерами и службами доставки структуры для помощи отдельным уязвимым и нуждающимся в помощи категориям граждан в период ограничительных мер из-за коронавируса.

"Мы разработали вместе с Rozetka, ритейлерами, "Укрпоштой", "Новой поштой" целую структуру, чтобы мы могли таким людям, которым нужна помощь, людям пожилого возраста, сидящим дома с детьми мамам, привозить продукты, другие товары и помогать", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.