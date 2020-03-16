С полудня 18 марта в Украине закроется метро, прекратятся ж/д, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, написал в своем Телеграм-канале министр инфраструкртуры Владислав Криклий.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того, с 12.00 18 марта прекращается работа метрополитенов в городах. В то же время депутат Алексей Гончаренко заявил, что на Кабмине было принято решение приостановить работу метро с 17 марта.

В то же время "Укрзализныце" разрешили выполнять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении, но решения по всем таким рейсам будут приниматься в частном порядке при согласовании с Министерством инфраструктуры, Министерством охраны здоровья и Администрацией госпогранслужбы.