Зеленский о работе транспорта: приоритет - жизни людей, а потом уже работа

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что ограничения в работе общественного транспорта, в том числе метрополитенов, в украинских городах, продиктованы необходимостью уменьшить массовые скопления граждан и сохранить жизни людей.

"Прежде всего, мы не должны ждать количества заболевших в Украине, поэтому мы должны закрыть всё, что можем закрыть, всё, где есть большое скопление людей. Метрополитен – это приоритет", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

Зеленский указал, что можно пользоваться маршрутками и такси в количестве не более 10 пассажиров, и автобусами, троллейбусами, трамваями – в количестве не более 20 человек. "Других вариантов, как доехать на работу, нет. Еще можно пешком", - отметил он.

Говоря о том, что многие задаются вопросом, как добираться на работу, президент сказал: "При всем уважении, у нас один ответ сейчас, стоит перед нами, приоритетный и самый главный – а как нам, как государству, сделать всё, чтобы у нас была та статистика, которая у нас сегодня есть. Чтобы наименьшее количество людей заболело из-за этой болезни, и, не дай бог, умерло. То есть, мы решаем приоритетные вопросы. Приоритетные – жизни людей, потом – работа".

Ранее сообщалось, что Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта.