Число зараженных коронавирусом во Франции достигло 6,6 тыс.

Общее количество инфицированных коронавирусом Covid-19 во Франции, по данным на вечер понедельника, выросло до 6633 человек сообщило специализированное французское агентство Eficiens.

Согласно агентству, последняя цифра жертв этого заболевания в стране - 148.

В своем телевизионном обращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон сравнил обстановку противостояния коронавирусу с войной.

Он объявил беспрецедентные меры ограничения общественной жизни для сдерживания распространения инфекции.