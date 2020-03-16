Зеленский сообщил, что в субботу в Украине появится 1 млн "быстрых" тестов на коронавирус благодаря Китаю и бизнесменам-меценатам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в субботу, 21 марта, в Украине появится 1 млн "быстрых" тестов на выявление коронавируса.

"Чего не хватает и о чем мы договорились – это "быстрые" тесты. Это то, в чем сейчас действительно нуждается не только Украина, но и любая европейская страна. Мы договорились с Китаем, благодарны им. Благодарны отдельно Джеку Ма (основателю компании Alibaba Group – ИФ), он нам помог, профинансировал $80 млн. Благодаря ему, и благодаря господину Ярославскому (владельцу группы DCH Александру Ярославскому – ИФ) в субботу мы ожидаем уже прибытие этих "быстрых" тестов в Украину. И это будет где-то на миллион человек", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Зеленский подчеркнул, что все эти тесты будут отправлены в больницы.

При этом он указал, что для таких категорий людей, как например украинские военные, которых нельзя изолировать, тесты будут отправлены целенаправленно – на передовую.