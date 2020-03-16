В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта закроют метрополитен – Комиссия по техногенной безопасности и ЧС

В течение вторника, 17 марта, в Украине закрываются все метрополитены, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко ссылаясь на решение принятое во время заседания Комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера-министра Дениса Шмыгаля.

"Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьера приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта", – написал нардеп в своем Телеграм-канале в понедельник вечером.

Ранее сообщалось, что с полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Кроме того прекращается работа метрополитенов в городах.