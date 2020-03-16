В Черновцах умерла женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус

В понедельник вечером в Черновцах скончалась женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, результаты анализов ожидают, сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

"Сегодня, 16 марта, в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы около 19:00 умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на Covid-19", – сообщила пресс-служба ОГА на своей странице в Фейсбук.

В информации отмечено, что смерть наступила в результате тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции.

Также отмечается, что незадолго до этого у женщины взяли анализы на наличие коронавируса Covid-19, результаты которых ожидают в ближайшее время.