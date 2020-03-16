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22:12 16.03.2020

Верховный суд объявил о перерыве в рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок для подготовки решения

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Верховный суд объявил о перерыве в рассмотрении дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in на неопределенный срок для подготовки решения

Большая палата Верховного суда объявила о перерыве на неопределённый срок в рассмотрении кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета Министров и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Как уточнили в пресс-службе ПриватБанка агентству "Интерфакс-Украина", суд завершил изучение материалов дела.

"Суд объявит дату следующего заседания отдельным документом и с учётом эпидемиологической ситуации", - сообщил юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев журналистам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", заседание началось с часовым опозданием – в полдень и продлилось более 9,5 часов.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 31 января 2020 года объявила перерыв на неопределённый срок в рассмотрении кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабмина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и определении недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), выкупленных государством за 1 грн.

Позже Нацбанк сообщил о назначении рассмотрения кассации государства Большой палатой Верховного суда на 16 марта.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Помимо этого, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.

Теги: #суркисы #приватбанк #суд
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