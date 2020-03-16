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22:09 16.03.2020

Правительство Швейцарии объявило чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Правительство Швейцарии объявило чрезвычайное положение из-за коронавируса

Швейцарские власти объявили чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса, сообщили на пресс-конференции в понедельник члены правительства страны.

Сообщается, что с полуночи вторника все магазины и рестораны будут закрыты. Также планируется закрыть все развлекательные заведения и общественные места до 19 апреля.

Кроме того, Швейцария планирует установить контроль на границах, в том числе с Германией, Австрией и Францией.

Теги: #швейцария #коронавирус #чп
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