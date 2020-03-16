В Киеве подтверждены два случая инфицирования коронавирусом – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщило о 2 подтвержденных случаях коронавируса в Киеве.

"Сегодня, 16 марта, в Киеве лабораторно подтверждены два случая COVID-19. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение. Один пациент в течение инкубационного периода вернулся из Франции", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук в понедельник вечером.

В ведомстве также заявили, что на данный момент в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины)