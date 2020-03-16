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21:37 16.03.2020

Криклий: С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

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Криклий: С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, написал в своем Телеграм-канале министр инфраструкртуры Владислав Криклий.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов в городах.

Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.

Теги: #пассажирское_сообщение
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Интерфакс-Украина
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