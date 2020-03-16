Криклий: С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки, написал в своем Телеграм-канале министр инфраструкртуры Владислав Криклий.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", - написал Криклий.

Кроме того прекращается работа метрополитенов в городах.

Министр инфраструктуры призвал украинцев соблюдать эти нормы и по возможности оставаться дома.