Украина примет 35 рейсов из стран 17 марта, говорится в сообщении, распространенном Министерством Инфраструктуры Украины вечером в понедельник.

В том числе 19 рейсов из Шарм эль Шейха, четыре из Хугарды, два рейса из Стамбула, а также по одному рейсу из Нью-Йорка, Торонто, Бангкока, Дубайя, Каира, Тбилиси, Баку, Еревана, Тель-Авива и Кишинева.

Данный перечень рейсов указан по состоянию на 19.00 понедельника.

Как отмечают в Мининфраструктуры, перечень авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины будет оперативно обновляться.