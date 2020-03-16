Украинские полярники будут максимально защищены в дороге и на станции в Антарктиде – Минобразования

Министерство образования и науки заявляет, что украинские полярники будут максимально защищены в дороге и на станции в Антарктиде.

"Из-за закрытия в Украине международного авиасообщения участникам 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) пришлось раньше уехать на станцию "Академик Вернадский". Там они должны изменить своих коллег, которые уже год провели в антарктической экспедиции и в конце апреля должны вернуться домой. Отъезд экспедиции состоялся сегодня, 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий объяснил, что экспедиция должна была ехать в Антарктиду в конце марта, но Украина и многие другие страны из-за угрозы распространения коронавируса закрывают на время международное авиасообщение.

"Мы не можем ждать, потому что 25-экспедиция должна изменить на украинской антарктической станции своих коллег, которые там работают уже около года. Затем лед растает, и мы не сможем ни сделать пересменку на станции, ни даже доставить туда запасы пищи и необходимых вещей. Поэтому было принято решение о срочной отправке 25-й экспедиции", - цитирует Дикого пресс-служба министерства.

В то же время он отметил, что было сделано все необходимые меры, чтобы защитить полярников на пути в Антарктиду.

"Прежде всего, каждый участник прошел тщательный медицинский отбор - все здоровые, без хронических заболеваний. Во-вторых, центр обеспечил их необходимыми средствами защиты: респираторами, очками, антисептиками и тому подобное. В-третьих, все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции. Так же пройдут обучение и получат средства защиты те полярники, которые после пересменки возвращаться обратно в Украину", - рассказал Дикий.

Он добавил, что центр уже связался с посольствами Украины в тех странах, через которые будут лететь полярники, и в случае возникновения критических ситуаций наши представители готовы оказывать всю необходимую помощь.

Кроме того, повышены меры безопасности на самой станции "Академик Вернадский". Сейчас к ней ограничен доступ туристов и мероприятия судов. На станции есть помещение для обсервации, больница, современное медицинское оборудование, позволяющее делать даже операции. Дополнительно центр закупил кислородный концентратор и баллоны с медицинским кислородом, обновил медпрепараты.

"Врач 25-й УАЭ Игорь Дейнека имеет четкий алгоритм действий в случае подозрения на заболевание одного из членов экспедиции на коронавирусной инфекцией. Также у него уже есть опыт лечения пневмонии во время пандемии "свиного" гриппа A/H1N1", - отмечается в сообщении.

В 25-й УАЭ вошли 12 участников: 7 научных (метеорологи, биологи, геофизики) и 5 ​​членов команды жизнеобеспечения (врач, повар, системный механик, дизелист-электрик, системный администратор связи). Руководитель экспедиции - геофизик Юрий Отруба.

В Антарктиде ученые будут исследовать изменения климата, магнитное поле Земли, "озоновую дыру", динамику популяций пингвинов, других животных и растений, приспособления живых организмов к экстремальным полярным условиям, космическую погоду в ионосфере Земли и тому подобное.