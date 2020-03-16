Разумков собирает глав фракций Рады на 23:00 понедельника – источник

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков собирает глав парламентских фракций и депутатских групп на совещание в понедельник в 23:00, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в руководстве одной из парламентских фракций.

По словам собеседника агентства, Разумков пригласил руководителей парламентских фракций и депутатских групп для проведения совещания перед внеочередным заседанием Рады, которое состоится во вторник в 8:00.

Информацию агентства подтверждает и председатель фракции "Голос"Сергей Рахманин. В своём посте в Facebook он подтвердил совещание у Разумкова.

"Председатель Верховной Рады на ночь объявляет совещание. Поговаривают, с участием Кабмина и СНБОУ. Президент анонсирует ряд ограничительных мер и призывает Раду работать в пленарном режиме", - написал Рахманин.

Он считает, что Зеленский намерен обсудить вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории страны в связи ситуацией с коронавирусом COVID-19.