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20:34 16.03.2020

Каждый должен подумать, чем он может помочь Украине и украинцам – Ахметов после встречи бизнеса с президентом

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Каждый должен подумать, чем он может помочь Украине и украинцам – Ахметов после встречи бизнеса с президентом

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вместе с другими представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

"Действительно, сегодня я присутствовал на встрече представителей украинского бизнеса с президентом Украины. Встреча была посвящена борьбе нашей страны с коронавирусом и с последствиями пандемии", - сказал он, отвечая на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам", - сказал он.

Мой Фонд, отметил также он, первым включился в оказание помощи. "И мы не будем стоять в стороне и дальше – мы помогали, помогаем и будем помогать. Фонд уже закупил необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты для врачей. Мы работаем в полной координации с Министерством здравоохранения Украины, и продолжим помогать, пока это будет необходимо", - подчеркнул Ахметов.

По его словам, "не останется в стороне и бизнес SCM". "Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране", - заявил бизнесмен.

"Только объединив наши усилия перед лицом опасности, мы сможем сделать так, чтобы Украина справилась со всеми вызовами, которые перед ней стоят", - подчеркнул он.

Теги: #ахметов #украина
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