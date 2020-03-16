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20:25 16.03.2020

МВД Украины предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе – Геращенко

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МВД Украины предлагает ввести административную и уголовную ответственность за нарушение правил карантина при коронавирусе – Геращенко

Штраф за нарушение правил карантина, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм может составлять от 17 тыс. до 32 тыс. грн, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Как сообщает в понедельник вечером пресс-служба МВД Украины, предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях ст. 44-3 "Нарушение правил карантина людей", согласно которой нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, на должностных лиц - в размере от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

"То есть, административная ответственность может быть установлена за самовольное покидание места обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью COVID-19", - цитирует Геращенко пресс-служба министерства.

Замминистра также добавил, что предлагается повысить уголовную ответственности за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и изложить ст.325 Уголовного кодекса Украины в такой редакции: "Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, наказывается штрафом от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет ".

Теги: #распространение #штраф #коронавирус
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