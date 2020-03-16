События

19:44 16.03.2020

МИД наладил взаимодействие с туроператорами и авиакомпаниями для возвращения украинцев из Египта - Кулеба

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МИД наладил взаимодействие с туроператорами и авиакомпаниями для возвращения украинцев из Египта - Кулеба

Министерство иностранных дел Украины наладило рабочее взаимодействие со всеми туроператорами и авиакомпаниями, чтобы организованно возвращать украинцев из Египта, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Многих наших соотечественников ситуация с пандемией коронавируса застала в Египте. Сегодня мы наладили рабочее взаимодействие со всеми соответствующими туроператорами и авиакомпаниями, чтобы иметь возможность организованно возвращать их домой", - написал он в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, 730 граждан Украины помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм ель-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, больных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил, что среди украинцев, которые находятся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.

На брифинге в МИД Украины в понедельник Кулеба заявил, что туроператоры должны выполнить свои обязательства и вернуть украинцев из Египта.

Теги: #украинцы #египет #мид
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