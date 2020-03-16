В Италии за сутки COVID-19 заразились 2,470 тыс. человек, число заразившихся приближается к 28 тыс.

Количество заражений остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2,470 тыс, всего инфицированы 27,980 тыс. пациентов, информирует служба гражданской обороны страны.

В палатах интенсивной терапии находится 1,851 тыс. человек, на домашнем лечении – 10,197 тыс. заболевших.

При этом 2,158 тыс. пациентов скончались, 2,740 тыс. - выздоровели, отмечает ведомство.

Наиболее затронутыми районами страны продолжают оставаться Ломбардия, Эмилия-Романья и Венето.

Италия сейчас - одна из самых эпидемиологически неблагоприятных стран в мире.