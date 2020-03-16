Фонд Рината Ахметова закупает 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает их в Минздрав

По решению учредителя и в координации с Минздравом Украины Фонд Рината Ахметова готовит к передаче медикам 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса.

"Фонд Рината Ахметова начал передавать государству средства и оборудование для борьбы с коронавируса, еще когда это не было мейнстримом. Уже три недели мы работаем над этим в координации с Министерством здравоохранения. Сегодня мы делаем очередной транш - Фонд закупает для государства 20тыс. экспресс-тестов, ведь именно быстрое обнаружение носителей и их изоляция позволят предотвратить эпидемии", - говорится в сообщении пресс-службы Фонда, обнародованном в понедельник.

В Фонде отмечают, что, по мнению врачей, на сегодня экспресс-тестирование является самым эффективным способом выявления и диагностики заболевания.

"Опыт успешной борьбы с коронавируса таких стран, как Южная Корея, показывает, что своевременное тестирование (одновременно с мерами по изоляции) помогает предотвратить распространение эпидемии", - подчеркнули в Фонде.