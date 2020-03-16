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19:21 16.03.2020

В Молдавии зарегистрировано уже 29 случаев коронавируса

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В Молдавии зарегистрировано уже 29 случаев коронавируса

Число заражений новым коронавирусом в Молдавии возросло до 29 случаев, сообщила во вторник вечером министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну после заседания комиссии по чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.

Она отметила, что за последние сутки были подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусом. В двух из них речь идет о приехавших из Великобритании, а в четырех - о местном заражении.

Таким образом, общее число заболевших достигло 29 человек, из которых 15 случаев зарегистрировано у граждан, которые вернулись из Италии, Франции и Великобритании, а 14 случаев заражения непосредственно внутри страны.

Думбрэвяну отметила, что все заболевшие были госпитализированы, одна из них находится в критическом состоянии.

Вместе с тем, она сообщила и об одном случае выздоровления - "пациент прошел тест дважды, который продемонстрировал отрицательный результат". Во вторник планируется выписка из больницы.

Вв понедельник вечером правительство Молдавии предложило парламенту ввести чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Чрезвычайное положение предлагается ввести на всей территории Молдавии сроком на 30 суток. Ожидается, что чрезвычайное положение будет объявлено уже во вторник.

В Молдавии уже отменены занятия во всех учебных заведениях, закрыты границы, отменено авиасообщение со странами Европы, с нуля часов 17 марта авиасообщение полностью приостанавливается. Также отменены все международные поезда и автобусные маршруты. В стране закрыты все торговые центры, магазины, рестораны, бары, кафе, за исключением продовольственных магазинов, аптек и заправок.

Теги: #молдова #коронавірус
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