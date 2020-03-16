ЕС рекомендовал партнерам по G7 воздержаться от необязательных поездок в страны блока

Руководство ЕС проинформировало партнеров по "Группе семи" о том, что блоку необходимо предпринять ряд мер по сдерживанию распространения коронавируса для того, чтобы система здравоохранения выдержала сложившуюся ситуацию.

По словам председателя Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС на видео-конференции "Группы семи" в частности предложил "временно воздержаться от необязательных поездок в ЕС для того, чтобы не способствовать распространению коронавируса".

"Мы столкнулись с мировым кризисом здравоохранения, который жестко отразился не только на людях, но и на нашей экономике. Сегодня на конференции "Группы семи" мы направили мощный сигнал к объединению, к совместной работе и координации. Координация имеет первостепенное значение, и в первую очередь мы должны принять меры по введению ограничений для того, чтобы сдержать распространение вируса. Это необходимо, чтобы наша система здравоохранения выдержала наплыв пациентов и серьезных больных", - добавила она.

Фон дер Ляйен отметила, что эти предложения имеют целью поддержать экономику ЕС эффективной и действующей.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель добавил, что институты ЕС в сотрудничестве с государствами-членами Евросоюза будут работать над предложениями по вопросу управления границами во время эпидемии коронавируса.

"По вопросу внутренних и внешних границ ЕС (Европейская) комиссия будет разрабатывать эту чрезвычайно важную тему. Философия, которой мы придерживаемся, направлена на то, чтобы одновременно сократить передвижения, которые не являются необходимыми, и в то же время гарантировать передвижение товаров, чтобы обеспечивать, насколько это возможно, целостность внутреннего рынка, гарантировать необходимое снабжение", - сказал Мишель в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, это приоритет первого плана, чтобы сдержать, насколько возможно, распространение заражения.

Глава Евросовета призвал Евросоюз мобилизоваться, чтобы "сократить экономические последствия (кризиса коронавируса - ИФ), насколько это возможно". Он заверил, что руководство институтов ЕС и государств-членов союза решительно настроено, чтобы сделать все необходимое для защиты граждан, производив и особенно малых и средних предприятий, чтобы предпринять необходимые шаги для инвестиций с целью поддержки экономической активности и сокращения ущерба от кризиса.

"Мы должны говорить правду европейским гражданам. Это серьезный кризис. Он будет долгим. Он будет трудным. Но это причина, ввиду которой, мы убеждены, что необходимо сохранять единство", - заявил председатель Европейского совета.

Встреча "Группы семи", членами в частности которой являются такие страны ЕС, как Германия и Франция, из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире, состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.