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19:14 16.03.2020

Испания восстанавливает контроль на границах

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Испания восстанавливает контроль на границах

Правительство Испании в понедельник приняло решение восстановить контроль на наземных границах с полуночи на вторник, сообщает в понедельник Испанская телерадиовещательная компания РТВЕ.

Под исключение попадают испанские подданные и жители Испании, люди, работающие по другие стороны границ (в Португалии и Франции), присутствие которых необходимо на рабочих местах, исключение сделано и для водителей торговых фур, приводит РТВЕ слова министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласки.

"Это необходимая разумная и соответствующая моменту мера для того, чтобы гарантировать безопасность и здоровье всем нам и сдержать распространение коронавируса", - добавил он.

Ранее в понедельник министерство здравоохранения Испании сообщалось, что в стране зафиксированы 8744 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

При этом 3215 заболевших находятся на лечении в больницах. 297 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом, а 521 уже поправился.

Больше всего случаев заражения выявлено в Мадриде.

Теги: #испания #контроль #границы
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