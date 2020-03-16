Меркель считает самой действенной мерой в борьбе с коронавирусом снижение социальных контактов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что самая действенная мера замедлить распространение коронавируса - это снизить социальные контакты.

"Мы опираемся на то, что нам говорят ученые: самая действенная мера замедлить распространение инфекции - это снизить социальные контакты", - сказала она журналистам в понедельник.

В понедельник правительство ФРГ и власти 16 федеральных земель согласовали список мер, которые будут реализованы для сокращения социальных контактов.