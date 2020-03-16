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19:03 16.03.2020

Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

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Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

Законопроект по противодействию распространению COVID-19 предлагает приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам наряду с введением комендантского часа и других форс-мажорных обстоятельств, свидетельствует текст законопроекта, который Верховная Рада может рассмотреть 17 марта.

"В части второй статьи 14-1 Закона Украины "О торгово-промышленных палатах".... после слов "введение комендантского часа" дополнить словами "карантина, установленного Кабинетом министров Украины", - говорится в документе, который обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко в "Телеграм-канале" в понедельник.

Помимо этого, документом предполагается разработка в двухдневный срок после вступления его в силу законопроектов и нормативных актов, которые позволили бы назначать жилищную субсидию на следующий период для всех без исключения домохозяйств, которые их получали в предыдущий период, без их обращения. Также должны быть разработаны законодательные акты о расширении круга получателей субсидий в связи с установлением карантина и приостановке обязательства уплачивать ипотеку в период карантина.

Законопроектом также предлагается запретить плановые проверки в сфере хозяйственной деятельности, а на период карантина - разрешить учреждениям и предприятиям изменять режим работы.

Теги: #коронавирус #законопроект #медтовары
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