Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник – штаб ООС

В течение суток понедельника, 16 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня нга Донбассе, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Сегодня, 16 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 4 обстрела, а именно: дважды недалеко от н.п. Пески - из минометов калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Лебединским - из автоматической станковой гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Красногоровки - с станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Новотошковское - из противотанкового ракетного комплекса; недалеко от н.п. Хутор Вольный - из 82-мм минометов - 3 мины.

Обороняющиеся подразделения ООС, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.