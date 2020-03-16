События

18:44 16.03.2020

Зеленский рекомендует гражданам не выходить из дома без необходимости, указывает на необходимость жестких безотлагательных мер для борьбы с коронавирусом

1 мин читать
Зеленский рекомендует гражданам не выходить из дома без необходимости, указывает на необходимость жестких безотлагательных мер для борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский рекомендуем гражданам страны не выходить из дома без необходимости, особенно людям старше 60 лет.

"Настоятельно рекомендую всем людям оставаться дома, кроме необходимости покупки продуктов или лекарств. Особенно это касается граждан старше 60 лет, находящихся в зоне риска", - сказал он в видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что опыт Китая показывает: непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни.

"Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это союзники коронавируса. Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизнь и здоровье украинцев. Крепкого здоровья вам, дорогие украинцы!", - сказал он в своем обращении.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:33 16.03.2020
В Нидерландах отменены все массовые мероприятия, закрыты школы

В Нидерландах отменены все массовые мероприятия, закрыты школы

19:28 16.03.2020
Фонд Рината Ахметова закупает 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает их в Минздрав

Фонд Рината Ахметова закупает 20 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса и передает их в Минздрав

19:18 16.03.2020
ЕС рекомендовал партнерам по G7 воздержаться от необязательных поездок в страны блока

ЕС рекомендовал партнерам по G7 воздержаться от необязательных поездок в страны блока

19:13 16.03.2020
МОК приостановил квалификацию на олимпийский турнир 2020 года в Лондоне из-за коронавируса

МОК приостановил квалификацию на олимпийский турнир 2020 года в Лондоне из-за коронавируса

19:13 16.03.2020
В Молдавии во вторник может быть введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса

В Молдавии во вторник может быть введено чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса

19:10 16.03.2020
Меркель считает самой действенной мерой в борьбе с коронавирусом снижение социальных контактов

Меркель считает самой действенной мерой в борьбе с коронавирусом снижение социальных контактов

19:07 16.03.2020
Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

19:06 16.03.2020
Число скончавшихся в Австрии от коронавируса выросло до трех человек

Число скончавшихся в Австрии от коронавируса выросло до трех человек

19:05 16.03.2020
Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

Глава ВОЗ указывает на резкий рост случаев коронавируса в мире

19:03 16.03.2020
Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Законопроектом о коронавирусе предлагается приравнять карантин к форс-мажорным обстоятельствам

За нарушение режима обсервации будет штраф до 51 тыс. грн, за умышленное заражение коронавирусом с летальным исходом - до 8 лет тюрьмы

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник – штаб ООС

Зеленский предлагает Мининфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро

Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Светличная победила на промежуточных выборах нардепа в 179 округе с результатом 77,54% - результаты обработки ЦИК 100% протоколов

МИД наладил взаимодействие с туроператорами и авиакомпаниями для возвращения украинцев из Египта - Кулеба

В Молдавии зарегистрировано уже 29 случаев коронавируса

Испания восстанавливает контроль на границах

За нарушение режима обсервации будет штраф до 51 тыс. грн, за умышленное заражение коронавирусом с летальным исходом - до 8 лет тюрьмы

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник – штаб ООС

У двух жителей Полтавской области подозрения на коронавирус не подтвердились, в самоизоляции находятся 29 человек - ОГА

Зеленский предлагает Мининфраструктуры с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, запретить работу метро

Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек

Зеленский: органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в привычном режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА